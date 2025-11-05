Kademeli emeklilik son durum nedir? 2026 yılında kademeli emeklilik çıkar mı?

Kademeli emeklilik beklentisi kamuoyunun gündeminde... Konuya ilişkin hazırlık olup olmadığı araştırılıyor. EYT sonrası gündeme gelen sistemin yürürlüğe girip girmeyeceği merak konusu olmuş durumda. Vatandaşlar, sosyal medyada taleplerini dile getirirken gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Son durum sürekli kontrol edilirken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

5 Kasım 2025 Çarşamba kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.