Kademeli emeklilik son durum nedir? 2026 yılında kademeli emeklilik çıkar mı?
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklenti sürüyor. EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik sistemine çevrildi. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren bu konu, milyonlarca sigortalının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, yeni gelişme olup olmadığını sorgularken "2026 yılında kademeli emeklilik çıkar mı" sorusunu sıklaştırıyor.
Kademeli emeklilik beklentisi kamuoyunun gündeminde... Konuya ilişkin hazırlık olup olmadığı araştırılıyor. EYT sonrası gündeme gelen sistemin yürürlüğe girip girmeyeceği merak konusu olmuş durumda. Vatandaşlar, sosyal medyada taleplerini dile getirirken gözler hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Son durum sürekli kontrol edilirken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu gündemden düşmüyor.
Kademeli emeklilik gelecek mi?
5 Kasım 2025 Çarşamba kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı.
Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.