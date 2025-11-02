Kademeli emeklilik son durum nedir? Kademeli emeklilik 2026'da çıkacak mı?

Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamalar merak edilirken, yeni düzenlemenin bu yıl hayata geçip geçmeyeceği araştırılıyor. Her gün sıkla gelen soru "Kademeli emeklilik son durum nedir" şeklinde...

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.