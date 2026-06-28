Kademeli emeklilik son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkıyor mu?

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Kademeli emeklilik, binlerce kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. EYT'yi kısa süreyle kaçıranlar mağduriyetlerini her fırsatta dile getirirken her gün cevap aranan soru "Kademeli emeklilik çıkıyor mu" oluyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilikle ilgili yeni bir açıklama uzun zamandır yok. Konu hükümetin şu anda gündeminde bulunmuyor.

Sosyal güvenlik uzmanlarını genel görüşü seçim atmosferine girildiğinde bir adım atılabileceği yönünde...