Kademeli emeklilik son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi, çıkacak mı?

EYT düzenlemesinin ardından yüz binler kısa bir zaman dilimi ile emekliliği kaçırdı. Bu sebeple bu vatandaşlar emeklilik sistemiyle ilgili yeni adım bekliyor. Kademeli emeklilik isteyenler aylardır sesini duyurmaya çalışırken konu hakkındaki son durum araştırılıyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Uzmanlar, kısa vadede kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme beklemiyor. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun’a göre AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.