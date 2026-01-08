Kademeli emeklilik son durum nedir, yeni gelişme var mı? Bu yıl kademeli emeklilik geliyor mu?

1999-2028 arasında işe girenler ve EYT'den yararlanamayan vatandaşlarda kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artıyor. Zaman zaman mitingler yapılırken sosyal medya aracılığı ile talepler beyan ediliyor. 2026 yılının ilk günlerinden itibaren konu iyice gündeme geldi. Aramalar sıklaşırken "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu artıyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilik konusunda bugün de hükümetten bir açıklama gelmiş değil. Konu hakkında en yakın zamanda olumlu veya olumsu bir açıklama bekleniyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ise 2026 yılından umutlu olduğunu ve emeklilikte kademe bekleyenlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurguladı.