Kademeli emeklilik son durumu: 2026'da kademeli emeklilik gelecek mi?

EYT sonrasında gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş şartını bekleyen vatandaşlar, yeni bir adım atılıp atılmayacağını araştırıyor. Kademeli emeklilik konusunda hükümetten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Bilgi almaya çalışanların ortak sorusu "Kademeli emeklilik gelecek mi" şeklinde...

Kademeli emeklilik gelecek mi?

CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın kademeli emeklilik için kanun teklifini TBMM’ye sunmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadı. Konu hükümetin de şu anda gündeminde yok. Uzun vadede ise seçimlere bağlı olarak bir düzenleme ihtimali yüksek görülüyor.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.