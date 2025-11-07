Kademeli emeklilik yeni gelişme var mı? Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı?

Kademeli emeklilikte son durum, EYT'den mağdur olan vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Hükümetten yeşil ışık bekleyen yüz binler her gün araştırma içerisinde... Talepler yoğun şekilde iletilirken sık sık "Kademeli emeklilik geliyor mu, çıkacak mı" sorusu geliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

7 Kasım 2025 Cuma kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı.

Dünya yazarı Özgür Erdursun, AK Parti’nin oy kaybı yaşaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesi yapabileceğini, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ise daha önce verilen kanun teklifleri nedeniyle bu konuda adım atmak zorunda kalacağını belirtti.