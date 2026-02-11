Kademeli emeklilikte son durum nedir? Bu yıl emeklilik geliyor mu?

Kademeli emeklilik son durumu her gün sorgulanıyor. Mağdur olduklarını belirten on binler bu kez seslerini Adana'da yükseltti. Yapılan mitingle bir kez daha kademeli emeklilik vurgusu yapıldı. Peki hükümet kanadından yeni açıklama yapıldı mı?

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kademeli emeklilik ile ilgili hükümetten yeşil ışık yakılmış değil. Bir çalışma da henüz yok.

Uzmanların genel görüşü seçim öncesi bir çalışma yapılacağı yönünde...