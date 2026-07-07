KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NEDİR? Bu yıl kademeli emeklilik çıkar mı?

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EYT'yi kısa süre ile kaçıranlar mağdur olduklarını belirterek kademeli emeklilik sisteminin gelmesini istiyor. Mağduriyet yaşayanlar seslerini sosyal medya, televizyondan duyurmaya çalışıyor. Gündem sıkı şekilde takip edilirken "Bu yıl kademeli emeklilik çıkar mı" sorusu ısrarla geliyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilikle ilgili yeni bir açıklama uzun zamandır yok. Konu hükümetin şu anda gündeminde bulunmuyor. 7 Temmuz 2026 Salı gübü itibarıyla da bir açıklama yapılmadı.

Sosyal güvenlik uzmanlarını genel görüşü seçim atmosferine girildiğinde bir adım atılabileceği yönünde...