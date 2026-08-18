Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı, geliyor mu?

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EYT'den yararlanamayan özellikle de kısa süre içinde emekliliği kaçıranlar bir düzenleme bekliyor. SGK uzmanları konu hakkında zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlar da yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte son durum...

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Hükümetten yakın zamanda kademeli emeklilik açıklaması gelmedi. Ankara kulislerine göre bir çalışma söz konusu değil.

SGK uzmanlarının ortak görüşüne göre seçim dönemi yaklaştıkça konunun daha çok gündeme geleceği ve sonunda hükümetten bir yeşil ışık yakılacağı görüşü hakim.