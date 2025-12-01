Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek?

EYT yasasını çok az bir farkla yakalayamayan büyük bir kitle, tüm dikkatini kademeli emeklilik sistemine çevirmiş durumda. Güncel bilgileri öğrenmek isteyenler, sürekli olarak "Kademeli emeklilik sistemi gelecek mi" sorusunu gündeme getiriyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

1 Aralık 2025 Pazartesi kademeli emeklilik ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümetten de konuya ilişkin henüz bir yeşil ışık yakılmadı. Yakın zamanda da konunun görüşülmesi beklenmiyor.

Kademeli emeklilikle ilgili kısa vadede düzenlemenin gelmesi beklenmiyor. Şu anda hükümetin gündeminde değil ve 2026 yılı için de böyle bir beklenti bulunmuyor.