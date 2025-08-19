Kademeli emeklilikte son gelişmeler neler? Bu yıl kademeli emeklilik çıkacak mı, gelecek mi?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT'den yararlanamadı. EYT'yi kısa bir süre ile kaçıranlar adaletsiz olduğunu belirterek kademeli emeklik yasasının çıkmasını istiyor. Hükümetten bir adım atılması istenirken her gün gelişmeler takip ediliyor. Bu sebeple gündemden düşmeyen soru ise "Kademeli emeklilik çıkacak mı" şeklinde...

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Kademeli emeklilik ile ilgili yakın zamanda yeni bir gelişme yaşanmadı. Hükümet tarafından da konuya dair yeşil ışık yanmış değil. Önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.

Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.