KADEMELİ EMEMKLİLK GELİYOR MU? Kademeli emeklilikte son durum nedir?

Kademeli emeklilikle ilgili iddialar ve değerlendirmeler kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren olası düzenlemeler, milyonlarca sigortalı tarafından her gün araştırılıyor. Son durumu öğrenmek isteyenler sürekli "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusuna cevap arıyor.

Kademeli emeklilikte son durum nedir?

2 Mart 2026 Salı günü itibarıyla kademeli emeklilikte yeni bir gelişme yaşanmadı. Seçim sürecinde hükümetin kanun teklifi vermesi bekleniyor.

Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun son yazısında "Yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin sigortalıyı çok yakından ilgilendi­ren kademeli emeklilik seçimlere doğru daha fazla gündem olacaktır" dedi.