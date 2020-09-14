Kademeli mesai sistemi ne demek? Kademeli mesai saatleri

14 Eylül 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisinde yeniden rekor artışlar yaşandığının altını çizdi. 13 Eylül'de dünya genelinde 307 bin 930 vaka kayıtlara geçerken, bir önceki rekor 6 Eylül'de 306 bin 857 vaka ile kırılmıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsün olumsuz etkileri devam ediyor. Son dönemde artan vaka sayılarının ardından özellikle toplu taşımaya düzenleme getirilerek yığılmaların ve vaka sayılarında artışların önüne geçilmek isteniyor. Bunun için uygulanmak istenen sistem ise kademeli mesai sistemi.

Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da uygulamaya geçen kademeli mesai saatleri uygulaması ile toplu taşımada insanların yığılmasının engellenmesi planlanıyor. İstanbul, Bursa gibi nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde bu uygulamaya geçiş hazırlığı devam ediyor.

İstanbul'da bir günde ortalama 500 bin kişi metrobüs ile ulaşımını sağlıyor. Toplu taşımaya getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu durumda, özellikle işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde, yolcuların taleplerini karşılamada yetersiz kalınıyor. Bu nedenle kademeli mesai sistemi ile yığılmaların yaşanmaması için planlama yapılıyor.

Kademeli mesai ne demek?

Kademeli mesai saatleri ile işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden planlanması üzerine çalışılıyor. Kademeli mesai sisteminde mesailer birden fazla gruba ayrılıyor. Örneğin; 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatleri için mesai grupları belirleniyor ve böylece toplu taşımada kolaylık ve güvenlik sağlanması hedefleniyor.

Ankara'da kademeli mesai sistemi uygulaması başladı

Ankara Valiliği koronavirüs ile mücadele kapsamında kademeli mesai sistemini devreye soktu. Alınan karar ile Valilik ve bağlı kurumlarda dört farklı mesai saati uygulanıyor.

Buna göre; Valilik merkez birimleri ile birlikte 17 kurumda mesai saati 08.00-17.00 arasında, İl Müftülüğü, PTT Başmüdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Göç İdaresi’nin de bulunduğu 14 kurumda 08.30-17.30 arasında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nün de yer aldığı 8 kurumda 09.00-18.00 arasında, Ankara Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü 10.00-19.00 arasında mesai saatleri uygulanıyor.

İzmir ve Diyarbakır'da kademeli mesai saatleri uygulaması

İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma saati uygulamasına geçildi. Konak ilçesinde iki gruba ayrılan kurumlarda mesai birer saat arayla başladı.

Mesai saatlerinde düzenlemeye giden diğer il ise Diyarbakır oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri ikiye bölündü. İlk grup 08.00'de, ikinci grup ise 09.00'da işe başlayacak.