KADES uygulamasının erkeklere de açılması Meclis’e taşındı

TBMM Dilekçe Komisyonu, Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nde vatandaşlardan gelen ilginç ve çeşitli taleplerin değerlendirildiği önemli bir platform oldu.

15 Mayıs 2023 – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında komisyona yapılan başvuru sayısı 19 bin 531 olurken, bu rakam önceki döneme göre %63 artış gösterdi.

Başvuruların önemli kısmı çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ile çevre yönetimi konularında yoğunlaştı.

En fazla dilekçe İstanbul’dan (4.272), ardından Ankara (2.211) ve İzmir’den (1.134) geldi.

Erkekler için KADES ve aralıklı oruç talebi

Komisyona yapılan dikkat çekici başvurulardan biri, şu anda sadece kadınların kullanımında olan Kadın Destek (KADES) uygulamasının erkeklerin de erişimine açılması oldu. Bir başka başvuruda ise aralıklı oruç beslenme modelinin ülke genelinde teşvik edilmesi istendi.

En ilginç dilekçeler arasında neler var?

Komisyona sunulan bazı sıra dışı talepler şunlar oldu:

* Tütün kullanan kamu personelinin daha uzun mesai yapması,

* Apartmanda gürültü yapanların mahkeme yoluyla tahliye edilmesi,

* Yunus parklarının kapatılması ve yunusların denize bırakılması,

* Emekli olduktan sonra eğitim seviyesi artan kişilerin maaşlarının yeniden düzenlenmesi,

* Trafik cezalarının aracın piyasa değerine göre belirlenmesi,

* 19 Kasım’ın ‘Dünya Erkekler Günü’ ilan edilmesi,

* Zorunlu askerlik yerine kadınlara kamu hizmeti görevi verilmesi,

* Suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılması,

* 5 yıl süreyle piknik ve mangal yasağı getirilmesi,

* Vegan hükümlülerin beslenme ihtiyaçlarının devletçe karşılanması,

* Suç mağdurlarına "intikam hakkı" tanınması,

* Kişilerin alkollü içeceklere erişiminin kendilerince sınırlandırılmasının sağlanması.

9 binden fazla başvuruya karar verildi

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, şimdiye kadar 9 bin 406 başvuru hakkında karar verirken, mevzuata aykırı ya da mükerrer başvurular işleme alınmadı. Bazı dilekçelerin incelenmesi ise halen sürüyor.