Kadıköy bit pazarında bıçaklı dehşet

İstanbul'da meydana gelen korkunç olayda 14 yaşındaki lise öğrencisi Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'da ünlü bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan ve ailesiyle birlikte Beyoğlu'nda yaşayan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak Cuma günü iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda haftada iki gün kurulan bit pazarına gitti.

Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi'ye omuz atarak, "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Minguzzi ise "Pardon kardeşim" yanıtını verdi. Şüpheli, birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek "Ben nereden senin kardeşin oluyorum" diyerek Minguzzi'ye saldırdı.

5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı

Saldırgan B.B. (15), Minguzzi'yi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa yerdeyken tekmeler attı. O anlar, pazardaki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Esnafın araya girmesine bile fırsat tanımayan iki saldırgan, hızla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı

Olaya tanık olan bir kadın doktor, hızlıca müdahalede bulundu, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kadın doktorun ilkyardımı sayesinde hayatta kalan Minguzzi, ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ameliyat edilen Minguzzi'ye 9 ünite kan verildi. Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırganlar yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Kadıköy Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan iki saldırganı yakaladı. Bıçağı kullanan B.B.'nin 1 adet, U.B.'nin ise 2 adet sabıkası çıktı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen iki şüpheli tutuklandı. İtalya polisinin de aile ve Türk polisiyle görüşerek konuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

"Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi bir çocuk"

Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar, olay günü sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yardım istediğini belirtti. Olayın şokunu yaşadığını ifade eden Akıncılar, "Torunum pırıl pırıl bir çocuktu. Kimseye zararı olmazdı. Bir yıl Malta’da kaldıktan sonra İstanbul’a dönmüşlerdi. Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi bir çocuk. Kendisine yardım eden kişilere minnettarız. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

"Çok korkunç bir olay bu"

Baba Andrea Minguzzi ve anne Yasemin Akıncılar, oğullarının uğradığı saldırının ardından hastaneye koştu. Yaşananları anlatan Andrea Minguzzi, şunları söyledi:

"Annesinden para alıp, izin istemiş. Kaykayla ilgili parça ve kıyafet alacaklarmış. Bit pazarında sanırım ithal ürünler erken saatlerde tükeniyormuş. Onlar da sabah erkenden gitmek istemişler. Çok korkunç bir olay bu. İç organları iyi değil. Ama ümitliyiz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Doktorlarımız iyi ilgileniyorlar. Doktorlara ve dualara emanetiz."