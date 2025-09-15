Kadıköy'de 6 mahallede 8 saatlik su kesintisi! Kadıköy’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek

İstanbul Kadıköy'de altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahallede 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde yapılacak çalışmalar kapsamında Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerinde yarın saat 10.00 ile 18.00 arasında su verilemeyecek.

İSKİ, vatandaşlara kesinti süresince gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.