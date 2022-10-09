Kadıköy’de bir binada doğalgaz patlaması: 3 ölü

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.



Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.