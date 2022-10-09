Kadıköy’de bir binada patlama: 3 ölü

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.



Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Fikirtepe'de meydana doğal gaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İmamoğlu'ndan açıklama

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamayla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek."

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."