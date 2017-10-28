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Kadıköy'de bir kadın aracında öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de aracının içindeki bir kadın kimliği belirsiz kişi tarafından silahla öldürüldü.

Kadıköy'de bir kadın aracında öldürüldü
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Kadıköy'de bir kadın, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selva Sağlam Yılmaz, 34 TZ 1719 plakalı otomobiliyle geldiği Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz kişinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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