Kadıköy'de Gizem Demirci'ye çarpan sürücüye tutuklama
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Gizem Demirci hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan araç sürücüsü, tepkilerin ardından tutuklandı.
Kaza İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08:00 sıralarında meydana geldi.
Otomobiliyle seyir halindeki 50 yaşındaki çocuk doktoru M.K., yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Gizem Demirci'ye çarptı.
Ağır yaralanan genç kız, yoğun bakımda iki gün sonra hayatını kaybetti.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kararın gündem olmasının ardından yeniden gözaltına alınan sürücü, ikinci kez çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.