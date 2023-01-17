Kadıköy'de kaldırımlardaki scooterlar toplatıldı

Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı.

Bugün 17.00'ye kadar sürecek olan denetimde şimdiye kadar 80 adet scooter belediye ekipleri tarafından toplanırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı.

Toplanan scooterlar kapsamında toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı denetime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"- 2 gündür hem sosyal medyadan hem de sizler aracılığıyla kamuoyuna yapmış olduğumuz çağrı ile Kadıköy´deki kaldırımların üzerinde bulunan başta scooter olmak üzere kurye motoru, reklam raketi ya da masa ve sandalye gibi yayaların kaldırımlardan rahat geçmesini engelleyen şeyler ile ilgili bir çalışma başlatacağımızı söylemiştim.

- Bugün kaldırımların üzerinde bulunan, yayaların, engelli arabaların veya bebekli arabaların geçişini engelleyen scooterları toplatacağımızı ilan etmiştim.

- Arkadaşlarım bu durumda olan kaldırımlardaki bütün scooterları toplayacak. Altını çizerek söylemekte fayda var; biz Kadıköy´de yeni nesil olan mobilite araçlarının kullanılmasının kontrol altına alınmasını, kaldırım işgallerine son verilmesini istiyoruz.

- Yayalara ait kaldırımlarda uygunsuz bir şekilde gelişigüzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayların kullanımına açılması yönündedir. Onun haricindeki bütün çalışmaları kendileriyle beraber yapmaya da hazırız."