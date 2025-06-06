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Kadıköy'de turisti taciz eden adam gözaltına alındı

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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Kadıköy'de turisti taciz eden adam gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Görüntülerde yer alan kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA