Kadıköy'de yangın: Yazar Süha Oğuzertem hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Süha Oğuzertem, Kadıköy'deki evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Daireye giren ekipler yaptıkları kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem'in ağır yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Oğuzertem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süha Oğuzertem kimdir?

14 Şubat 1960’ta Ankara’da doğan Süha Oğuzertem, Heybeliada İlkokulu’ndan sonra Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Oğuzertem, Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden yüksek lisans ve doktor derecelerini aldı (1994). 1998-2007 yıllarında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında dersler veren Süha Oğuzertem, 2008-2015 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde çalıştı. Bir süre Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili Birimi’nin direktörlüğünü üstlenen Oğuzertem, 2015 Eylül’ünde kendi arzusuyla emekli oldu.

Ağırlıklı olarak edebiyat kuramları, karşılaştırmalı edebiyat, eleştiri, roman, yazılı anlatım ve edebiyat eğitimiyle ilgilenen yazarın, modern Türkçe edebiyatla ilgili eleştirel metinleri çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlandı. Süha Oğuzertem, Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık ve Leylâ Erbil’le ilgili sempozyumların bildirilerini de yayına hazırlamıştı.