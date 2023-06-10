Kadıköy'de yarın bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak

Kadıköy Belediyesi Cadde10K-21K Koşuları, yarın Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek. Koşu nedeniyle yarın 06.00-14.00 saatleri arasında sahil şeridi ve Bağdat Caddesi Kızıltoprak ışıklar-Maltepe İDO iskelesi ışıklar arası trafiğe kapalı olacak.

Caddebostan sahil yolu olan Çetin Emeç Bulvarı’ndan başlayan koşular Bağdat Caddesi'ne kadar devam edecek. Yarışlara, yaklaşık 3 bin kişi katılacak. Paten yarışı 07.30’da, 10 kilometre koşu yarışı 09.00’da, 21 kilometre yarışı 09.15’te, çocuk koşusu ise saat 11.00’de başlayacak.

Yarışmalarda ilk üçe girenlere kupa ve para ödülü, yaş kategorisine göre dereceye girenlere kupa, yarışmaları tamamlayan tüm katılımcılara ise anı madalyaları verilecek.