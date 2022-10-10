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Kadıköy'deki patlamaya 'terör' incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü patlamayı "terör" yönünden inceleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi. Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta 34 numaralı binada dün akşam yaşanan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Olay yerinin Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Terör bulgularına rastlanması durumunda soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devralacak.

 

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