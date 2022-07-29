Kadın istihdamına pozitif ayrımcılık geliyor

Zehra ORUÇ GÜLTAŞ/BURSA

‘Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi’nin açılış toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Üretim Sürecine Katılım: Yeni bir istihdam modeli başlıyor” başlığı altında gerçekleştirilen toplantının açılış töreninde konuşan Bakan Bilgin, bu program ile Türkiye’nin iş gücünü sanayinin üretim gücüne katarak tamamlamayı amaçladıklarını söyledi. Bilgin, “Bu program istihdam açığını ortadan kaldıracak bir programdır. Amacımız yılsonuna kadar tüm ülkeye yayarak, sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek. Başarılı olacak bu program, sanayide çeşitli sektörde yetişmiş iş gücü sağlayacak. Hedefimiz, yetişmiş iş gücünü sanayiye kazandırmak” dedi. Pandemi sonrası dünyada birçok sorunun yükseldiğine değinen Bakan Bilgin, “Ekonomik kriz, enerji merkezli kriz, bölgemizde çıkan tahıl ve enerji sorunları ön plana çıktı. Ancak ülke olarak pandemi döneminde büyüme hızımızla ayrıştık. Sanayideki büyümemiz geçen ay 9,1 oldu. İmalat sanayinin tüm sanayideki büyümeyi sürüklediğini gördük. Türkiye, karşılaştığı sorunları üretim gücüyle aşabileceğini bugüne kadar gösterdi. Genç nüfusun istihdama katılması, ekonominin yeni iş imkanları üretmesi, ekonominin talep ettiği nitelikte iş gücünün ortaya çıkması durumundaki sorunların çözülmemesi mümkün görünmüyor” şeklinde konuştu.

“Sorunların çözüm yolu üretim gücünü artırmak”

“Türkiye’deki enflasyon yüzde 80’lere ulaştı ve bu ciddi bir sorundur” diyen Bakan Bilgin, “BU sorunun en önemli kaynağı döviz talebidir. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların dışında bir başka yük de enerji fiyatlarının tahmin ettiğimizin üzerine çıkması. Yüzde 100’ün üzerinde artan petrol fiyatları, enerji maliyetlerini artırdı. Bu durum yılsonunda öngörüyoruz ki; ekonomiye 50 milyar doların üzerinde ilave yük getirecek. Bunun dışında tabi marketlerde de bu sorunu görüyoruz; ancak bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Bu sorunların çözüm yolu Türkiye’nin üretim gücünün artması. İstihdam, sanayi, yatırım ve üretim arasındaki ilişkiyi sağlayacak en önemli unsur olan beşeri boyutunu, yani emek boyutunu desteklememiz ve emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlamamız gerekiyor” yorumunda bulundu.

"Sanayi kuruluşlarımızla iş arayanları bir araya getiriyoruz"

İşsizlik karşısında mücadele verdikleri birtakım projelerin de olduğundan bahseden Bilgin “Çalışma Bakanlığı emeğin yanında. Eğitimle istihdam sağlama ve doğrudan istihdam projelerimiz var. Sanayi kuruluşlarımızla iş arayanları bir araya getiriyor ve üç ya da altı ay destek veriyoruz. Bu programların Türkiye geneline yayılmasını planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Bursa’yı bu kapsamda bir başka program için de ziyaret edecek ve kadına ağırlık veren 50+1 istihdama pozitif ayrımcılık oluşturacak bir programı daha açıklayacağız” diye konuştu.

“Bursa’da firmaların iş gücü talebi çok fazla”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa gelişirse, üretirse, kazanırsa; Türkiye üretir, gelişir, başarır ve kalkınır. Türkiye globaldeki dostlarına güven vermeye devam ediyor” sözleriyle başladığı konuşmasında güncel Bursa verilerini de aktardı. Canbolat, “2022 Nisan ayı için sigortalı çalışan 840 bin 631, kayıtlı işyeri 86 bin 987, İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 113 bin 438, özel sektör açık iş sayısı 60 bin 206 oldu” dedi.

“EYT çalışması tamamlandığı gün açıklayacağım”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, ‘Türkiye’nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600’de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım’ dedi.