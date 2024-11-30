Kadın sürücü istihdam eden şirketleri bakanlık olarak destekleme kararı aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ziyaretinde yaptığı açıklamada, ulaşım ve lojistik sektörünün gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye'nin üç kıtada 70'e yakın ülkeye kara yolu ile taşıma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Uraloğlu "Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda, bakanlığımızdan uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısında yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımızda ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Öncelikli politikamız: Yeni taşıma pazarları oluşturmak

Ticaretin sürdürülebilirliği için yeni taşıma pazarları oluşturmak, alternatif taşıma koridorları geliştirmek konularının öncelikli politikaları olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Çin ile imzaladığımız Karayolu Taşımacılığı Anlaşması yürürlüğe girdi, 2024 yılında deneme amaçlı Çin taşımalarına başladık. Firmalarımız ile irtibat halinde sahadaki sorunları tespit ediyor, Çin tarafına iletiyoruz. 2025 yılının ilk yarısında Çin ile Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yaparak, taşımaları daha da geliştireceğiz. Katar ile 14 Kasım 2024 tarihinde ikili kara yolu taşımacılığı anlaşmasını da imzaladık. Bölgedeki diğer ülkeler ile kara yolu taşımacılığı anlaşmasını tamamlayacağız. İmzalanan bu anlaşmalar, Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağının önemli noktaları olacak. Özellikle dijitalleşme alanında çoğu ülkenin önündeyiz. Bu konuda çeşitli ülkelere eğitimler düzenliyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Dünyada ilk defa Elektronik Geçiş Belgesi'ni geliştirdik. Taşımacılığı kolaylaştıracak bu tür dijitalleşme çalışmalarına devam edeceğiz."

Yeni TIR Parkı müjdesi

Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak sürücülerimizin, gerek yurt içi gerekse uluslararası taşımalarında güvenli bir şekilde park edebilecekleri, dinlenebilecekleri daha fazla tır parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir İPA, yani Avrupa Birliği projesine, başlamayı da planlıyoruz. Konsept olarak kabul edildi ve şu an şartname ile bütçeleme çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu konuşmasını,"Projenin en önemli hedeflerinden birisi de emniyetli ve güvenli tır parkları oluşturarak, sürücülerin özellikle de kadın sürücülerin bu alanda istihdamını kolaylaştırmak. İnanıyorum ki bu tür çalışmalarımızla yakın gelecekte nakliye sektöründe kadınların sayısı daha da artacaktır. Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır. Az önce UND ile yaptığımız toplantıda da kadın sürücü istihdam eden sektörümüzü, şirketlerimizi bakanlık olarak destekleme kararı aldık" cümleleriyle tamamladı.