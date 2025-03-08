Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkacak
Adalet Bakanlığı tarafın yapılan açıklamada, kadın tutuklu ve hükümlülerin belirtilen tarihlerde açık görüş yapabileceği kaydedildi.
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüş yapabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.