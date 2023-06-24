Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar projesi Hatay'da eğitime ışık tutuyor

ALPLA, dünyanın önde gelen plastik ambalaj üreticilerinden biri olarak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını ve genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı hedefleyen İyilik İçin Sanat Derneği'nin projelerine destek veriyor.

Kurulan konteyner sınıf, çocukların eğitim alt yapısının güçlendirilmesini ve daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanmasını amaçlıyor. Konteyner sınıfın açılışı, uçurtma tutkunu Zahit Mungan'ın da katılımıyla düzenlenen uçurtma şenliği ile gerçekleştirildi. Çocuklar, bu etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların eğitim alt yapısının güçlendirilmesi ve daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanması amacıyla kurulan konteyner sınıf, uçurtma tutkunu Zahit Mungan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliği ile açıldı.

Çocuklar, şenlikte keyifli bir gün yaşadı. Projeye ilişkin bir değerlendirme yapan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren İyilik İçin Sanat Derneği olarak elimizden gelen tüm desteği bölge halkına ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Bugün gerçekleştirdiğimiz Uçurtma Şenliği de çok renkli ve keyifli bir etkinlikti. Şenlik, çocuklara unutulmaz anılar bırakması ve onları destekleyen bir topluluğun varlığını hissettirmesi için çok kıymetli. Uçurtma uçurma, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını, özgüvenlerini artırmalarını ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri için paha biçilmez bir aktivite…

Biz geleceğe umutla ve güzellikle bakıyoruz, aynı duyguları temas ettiğimiz insanlarda da hissetmek çok güzel” dedi. ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu da; “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar projesine destek vererek, eğitim ve geleceğe dair umut dolu bir vizyonu benimsiyoruz. Konteyner sınıfımızın hayata geçirilmesiyle, çocukların eğitim alt yapısını güçlendirmeyi ve daha ilham verici bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.

Projemizin, çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine, potansiyellerini keşfetmelerine ve parlak bir gelecek için güçlenmelerine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. İçtenlikle ifade edebiliriz ki, paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerlemek, bizim en büyük umut ve heyecan kaynağımız” şeklinde değerlendirmede bulundu.