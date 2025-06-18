Kadın ve kız çocuklarına destek: Ankara’da güçlendirme projesi tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faydalanıcı kurum olduğu ve Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından finanse edilen "Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi" için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) Yöneticisi Sara Jazaeri, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetliler katıldı.

"Kadınlar ve kız çocukları depremlerden daha çok etkilendi"

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Bozay, tarihin bazı dönemlerinde kaybedilmiş zamanlar olduğunu ve kayıpların doğal felaketler, savaşlar, çatışmalar ve krizler yüzünden gerçekleştiğini belirterek, şu anda dünyanın öyle bir sürece girdiğini ifade etti.

Bozay, Türkiye için de özellikle kadınlar ve kız çocuklarının depremlerde daha etkilendiğine işaret ederek, hep birlikte bu kaybedilmiş zamanı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ve projenin asıl amacının da bu olduğunu dile getirdi.

Güvenli bir gelecek inşasının sadece yıkılan binaları inşa etmekle sağlanamayacağına dikkati çeken Bozay, toplumda ileride en üretken olacak kız çocuklarının ve kadınların yaralarını iyileştirerek, onların özgüvenlerini yeniden kazanmalarını sağlamanın önemini vurguladı.

Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirme faaliyetleri

UNOPS Yöneticisi Jazaeri de 6 Şubat 2023'teki depremlerde etkilenen bölgelerde kadınlar ve çocuklar için güvenli alanlar inşa edilmesini desteklediklerini anlatarak, bunların sadece koruma sağlamadığını, onların güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için de faaliyetler yürütüldüğünü dile getirdi.

Türk hükümeti, BM Kadın Birimi ve diğer ortaklarla bu girişimde bulunmaktan onur duyduklarını aktaran Jazaeri, daha iyiye yönelik yeniden inşaya, birlikte daha güçlü, güvenli ve kapsayıcı bir geleceğe doğru bunu gerçekleştirmeye inandıklarını vurguladı.

Jazaeri, bu konuda Türkiye ile güçlü bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Depremden sonra daha yüksek şiddet riskiyle karşı karşıyalar"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vilcinskas, hiçbir kadının ve kız çocuğunun geride kalmasını istemediklerini belirterek, "Avrupa Birliği Türkiye'nin yanındadır. Sadece bir donör ve ortak olarak değil, bunun da ötesinde biz Türkiye'nin yanında bir dost olarak bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vilcinskas, AB'nin depremden etkilenen bölgelerdeki destek faaliyetlerine değinerek, "Birçok kadın ve kız çocuğu depremden sonra daha yüksek şiddet riskiyle karşı karşıya kaldı ve maalesef çoğu hala risk altında ve bu nedenle bu proje çok önemli." dedi.

Sadece sığınma ve konuk evleri inşa edip güçlendirmediklerini, geleceği inşa ettiklerini vurgulayan Vilcinskas, Türkiye'de kadınların güçlendirilmesine, güvenliğine ve dirençlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Vilcinskas, bu projenin kalıcı ortaklığın ve ortak değerlerin net bir sembolü olmasını diledi.

"Temel hizmetlerin yok olmasıyla risk arttı"

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Guimond da bu projenin her kadın ve kız çocuğunun hangi koşullarda olursa olsun şiddetten uzak, korunmaya, adalete ve fırsatlara eşit erişimle yaşadığı ortak bir vizyona dayandığını belirtti.

Guimond, 6 Şubat'taki depremde kadın ve kız çocuklarının yüksek risklerle karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, şiddet, güvensizlik ve izolasyon risklerinin temel hizmetlerin yok olmasıyla daha da arttığını ifade etti.

Sadece fiziksel altyapıyı yeniden inşa etmeyi değil, aynı zamanda güveni, saygınlığı ve umudu da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Guimond, bu projeyle ve ortaklarla zorluklar karşısında dayanışmayı, dönüşümü ve değişimi seçtiklerini söyledi.