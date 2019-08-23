"Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"
AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emine Bulut cinayetine ilişkin "Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım." dedi.
Çelik, "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, uluslararası hukukun her maddesine uygundur." dedi.
Kaynak: AA