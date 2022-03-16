Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili teklif TBMM'de

ANKARA (DÜNYA) Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 17 maddelik yasa teklif Meclis Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam Mecliste düzenledikleri basın toplantısıyla yasa teklifinin detaylarını açıkladılar. Çam, kadınlara yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağı, caydırıcılık fonksiyonu önemli bir yasal düzenlemeyi getirdiklerini belirtti. Çam, “Biz siyasetçiler olarak, her türlü kararlı adımları tavizsiz bir şekilde atarken, mevcut ve gelecek olan yasal düzenlemeler ile yüce yargı mensuplarımızın da kanun maddelerine göre uygulamalarında, caydırıcı ve tavizsiz hükümleri vermelerini bekliyoruz.” dedi.

Çam, yasa teklifi ile duruşma sırasında sadece yargılamayı yapan mahkemeyi, hâkimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların, takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair düzenleme yaptıklarını açıkladı. Çam, “Yani bu düzenlemeyle kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulanmasında kanundan kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılıyor” dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Çam’ın verdiği bilgiye göre; kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan, katalog suçlar, arasına alınacak. Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suç sayılacak. Ayrıca kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için nitelikli hal düzenlemeleri kapsamında, suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezalar artırılacak.

Israrlı takip TCK’da ilk defa düzenlenecek

Israrlı takip konusu da ilk defa Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenecek. Israrlı takip, fiziken ya da iletişim araçlarını kullanarak, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin, yakınlardan birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan fiiller ısrarlı takip kapsamında suç sayılacak. Böylece ısrarlı takip, kadına tacizin farklı bir versiyonu olarak müstakil suç olarak düzenlenip, bu suça 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca suç çocuğa, ayrılık kararı alınan veya boşandığı eşe karşı işlenirse ya da mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu terk etmesine, değiştirmesine yol açarsa, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula, iş yerine yaklaşmama tedbiri verilen kişi tarafından işlenmiş olursa, bu nitelikli hal olarak düzenlenirken ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

Malpraktis davalarına karşı hekimlere koruma

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, kanun teklifinde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı da yeni tedbirler getirdiklerini söyledi. Çam’ın verdiği bilgiye göre, hekimlerin tedavi uygulamaları sonrası karşılaştıkları “malpraktis davalarına” karşı gerekli yasal güvence ve destekler sağlanacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında katalog suçlara dâhil edilerek, uygulayıcı hâkim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Ayrıca devletin ödediği tazminat sebebiyle ilgili sağlık çalışanına rücusu ve sağlık çalışanları hakkında yürütülen suç soruşturmalarında izin müessesesi ve mesleki sorumluluk kurulunun kurulması ile ilgili düzenlemelerde teklifte yer alıyor.

Takdiri indirim nedenleri sınırlandırılıyor

Yasa teklifine göre, kadına yönelik şiddette takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Takdiri indirim nedeni olarak sadece; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulacak. Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla, kasten öldürmede ceza müebbet iken ağırlaştırılmış müebbet hapse, kasten yaralamada cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse çıkarılıyor. Tehditte, cezanın alt sınırı 6 aydan, 9 ay hapse, işkencede cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıl hapse, eziyette cezanın alt sınırı 2 yıldan 2 yıl 6 ay hapse çıkarılıyor.