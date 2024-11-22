Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu'nun yeni başkanı: Hulki Cevizoğlu

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimi yapıldı. Karara göre İstanbul AK Parti Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu Başkan, Ankara AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut Sözcü, Kahramanmaraş MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora Katip seçildi. Komisyon ise toplam 21 üyeden oluşacak.