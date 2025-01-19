Kadınlara ve gençler için evde maaşlı iş dönemi başlıyor

Türkiye gazetesindeki habere göre proje kapsamında, kadınlar 'home-ofis' sistemiyle evden çalışabilecek ve kamuda belirli alanlarda 10 ay süreyle istihdam edilebilecek.

Bu çalışmalarda, ev kadınlarına esnek çalışma saatleri sunulacak, özellikle çocuklu kadınlar, kendi çalışma saatlerini belirleme özgürlüğüne sahip olacak. Üniversite öğrencileri ise kamuda çeşitli sosyal hizmet, çevre koruma ve tarım gibi alanlarda part-time olarak görev alacaklar. Hem öğrencilere hem de ev kadınlarına verilecek 15 bin TL’lik cep harçlıkları, İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Dünya örnekleri incelendi

Yeni proje için dünyada da uygulanmaya başlanan ‘Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma, Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması’ gibi yöntemler de araştırıldı. Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak üzere çalışmalar yapılacağı belirtiliyor.