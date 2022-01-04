Kadınlara yönelik tehdit ve küfürleri tepki çeken Suriyeliler gözaltına alındı

Suriye Uyruklu M.E.A ve K.S.A.'nın Türk kadınına küfür ettikleri anların yer aldığı görüntülü görüşmenin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda konuştukları kişiye "Erkek değilsiniz. Adamsan ben konum atarım sana her zaman evdeyim, çalışmıyorum. Yardım etmiyorsunuz. Bana para göster lan. Sizin de kızlarınızı her yerde s.... tecavüz ederim" gibi sözler söyleyen Suriyeli şahıs ile yanındaki kişi hakkında polis soruşturma başlattı.

Polisin takibi sonucu Suriye uyruklu M.E.A İzmir'de, K.S.A. ise Didim'de polis tarafından gözaltına alındı.