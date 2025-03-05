Kadınları çalışma hayatına çekecek 3 kanun teklifi
Türkiye’de kadın işsiz sayısı 1.5 milyona yaklaşırken, CHP milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Melih Meriç ve Elvan Işık tarafından verilen kanun teklifleri ile istihdam ve işgücüne katılım oranı olarak OECD ülke ortalamasının gerisinde kalan kadınların, çalışma hayatına çekilmesi hedefleniyor.
Ferit PARLAK
Kadın işsizlik oranı, mesleki ve teknik lise mezunu kadınlarda yüzde 17.8’e, üniversite mezunu kadınlarda yüzde 14’e çıkarken; kadın işsizlerin toplam sayısı 1.5 milyona yaklaşırken ve “çalışabilir durumdayken çeşitli nedenlerle işgücünden ayrılan kadın sayısı” artarken, kadına “ayrımcılık yapıp” çalışma hayatına çekebilecek çalışmalar hızlandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, istihdam ve işgücüne katılım oranı olarak OECD ülke ortalamalarının gerisinde kalan kadınları, çalışma hayatına çekecek 3 Kanun Teklifi komisyonlarda görüşülmeye başladı.
Kurumlar vergisi muafiyeti
TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından verilen ve komisyonda görüşülmeye başlanan Kanun Teklifi ile ortaklarının tamamını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf tutulmaları hedefleniyor.
Analık ve süt izni
Ayrıca, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından verilen ve komisyonda görüşülmeye başlanan Kanun teklifi ile kadın memurlara tanınan analık izni süresinin on altı haftadan yirmi dört haftaya çıkarılması, ayrıca süt izni sürelerinin artırılması amaçlanıyor.
Doğum borçlanması
TBMM Divan Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş tarafından verilen ve komisyonda görüşülmeye başlanan Kanun Teklifi ise kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlandırılmasını öngörüyor.
Kadın erkek istihdam makası açılıyor
Kadın kooperatiflerinden kurumlar vergisi alınmamasına yönelik teklifin gerekçesinde, “Ülkemizde işgücü piyasalarında kadınların güçlenmesi ve işgücüne katılım oranlanın arttırılması amacıyla pozitif ayrımcılık kapsamında yapılan çalışmalar göstermektedir ki, kadınların işgücüne katılım oranlarında artış görünmekte ise de kadın-erkek istihdam ve işgücüne katılım oranları arasındaki büyük farklar süregelmektedir.” Denildi.
Gerekçede, “Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre ise, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu tespiti yapılmış, en yüksek istihdam oranının yüzde 54.1 ile Tekirdağ, Kırklareli, Edime bölgesinde, en düşük istihdamın ise yüzde 18.2 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde olduğu ifade edilmiştir.
Yine cinsiyetler arası ücret ve kazanç farkı değerlendirmelerine göre tüm eğitim düzeyinde erkekler lehine bir fark oluşmuştur. TÜİK verileri açısından, kadınların işgücü ve istihdama katılım oranlan dışında, kadın girişimciler ve yöneticiler hakkında herhangi bir veri ve çalışmaya rastlanmamıştır. Türkiye'deki toplam girişimci, vergi mükellefi, işletmeci kadın sayısına dair detaylı ve sağlıklı bir veriye de ulaşılamamıştır.” .” diye, veri açığına da dikkat çekildi.
Vergisini ödemeyenler…
Kurumsal şirketlerin vergi ödememe alışkanlıklarına da dikkat çekilen gerekçede, “Vergi matrahları incelendiğinde, vergi ödemedikleri kamuoyunda tartışılmaktadır. Ekonomik krizin etkilerinin günden güne arttığı, krizin yerini buhrana bıraktığı bir ekonomide, büyük mükellef olması gereken ve kamuoyunun yakından tanıdığı birçok kurumsal şirketin vergi levhalarındaki "matrahsız" ibaresi dikkatleri çekmiş.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin büyük mükellefin toplam yüzde 27'sinde vergi ve incelemelerin devam ettiğini duyurmuştu. Kadınların eğitim durumu, istihdam ve işgücüne katılım oranına dayalı emek göstergeleri dışında, işletme ve üretim faaliyetlerinde de ortak konumunda olabilmesi için kanun teklifimizle ortaklarının tamamını kadınların oluşturduğu kooperatif vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.” denildi.
“Genç işgücü avantajımızı kaybediyoruz”
Analık ve süt izinlerinin uzatılması ile ilgili Kanun Teklifi’nin gerekçesinde ise, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde doğurganlık oranı hızla gerilemekte, ülke nüfusumuz giderek yaşlanmaktadır. Bu durum sürekli göç alan ülkemizde demografik yapımızın bozulmasından güvenliğe, ekonomiden sosyal güvenlik yapımızın bozulmasına kadar pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz dijital çağda genç nüfus avantajımızı kaybederek teknolojik buluşların gerisinde kalmamıza neden olmaktadır.” Denildi.
Sağlıklı nesiller için…
Bakıcı çalıştıracak ekonomik gücü olmayan kadın memurların doğum yapmaktan kaçındığına dikkat çekilen gerekçede, “Bu anlamda çalışan kadın memurlarımızı doğurganlığa teşvik etmek ve gebelik dönemi ile doğum sonrası ortaya çıkan zorlukları ortadan kaldırmak için kanunların günümüz şartlarına göre güncellenmesi elzemdir. Ayrıca sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde anne sütünün önemi de yasal düzenlemelerde yer almalıdır” şeklinde ifade edildi.
Süt izninin şekli ise, “Kadın memurların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olan toplam on altı haftalık analık izninin, doğumdan önce on iki, doğumdan sonra on iki hafta olmak üzere toplam 24 haftaya yükseltilmesi, ayrıca kadın memurların çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat olan süt izninin dört saate, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat olan süt izninin ise iki saate yükseltilerek doğurganlığı teşvik etmek amaçlanmıştır Teklif ile kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlandırılması öngörülmektedir.” şeklinde ayrıntılandırıldı.
“Kadınlar, ekonomik hayata ‘güçlü’ katılacak”
Kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlandırılmasını öngören Kanun Teklifi’nin gerekçesinde ise kadınların, çalışma sürelerine çocuklarına bakım verdikleri ve ev işlerini üstlendikleri sürelerin yansıtılabilmesinin ihtiyaç olduğuna; sigorta başlangıç tarihine bakılmaksızın doğum sürelerini borçlanabilmesi ve genel olarak kadınların sosyal güvenlik sistemindeki haklarının geliştirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğuna; ve bu düzenlemeler, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasına katkıda bulunacağına vurgu yapıldı.
Ücret, prim desteği 32 bin 500 liraya çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya; çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uygulanan çocuk bakım desteğinin ise 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.