“Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz”
6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerden biri olan Gaziantep’in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel mesajını DÜNYA Gazetesi aracılığıyla paylaştı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve etkisi bakımından çok geniş alanı kapsayan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri de Gaziantep… Şehrin büyükşehir belediye başkanı bir kadın, Fatma Şahin…
Olağanüstü zor bir dönemden geçildiğini anlatan Fatma Şahin, “Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi dirençli yapma konusunda bir araya geldik. TÜBİTAK ile Deprem Master Planı yapmıştık. Teknik odalar, akademik kadrolar, STK’lar ve beşeri sermayemizle bu işin uzmanı hocalarla çalışmaya başlamıştık. ‘Dirençli Şehir’ konusunda en hazır kentlerden bir tanesiydik. Biz itfaiye bölümümüzü bu gibi durumlara hazırlamış, personelimizi arama kurtarma konusunda eğitmiştik” dedi.
Vatandaşların hayatını hızlı bir şekilde normalleşmesi için çalışıldığını vurgulayan Başkan Şahin, şu mesajı verdi: “İlçeleri hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Yıkılan tarihi mekanları aslına uygun hızlı bir şekilde restore edeceğiz. Orta ve uzun vadeli sürdürülebilir dirençli şehir yolculuğumuzda teknoloji, bilgi ve bilim yoluyla bu toplantıya katılan katılımcıların tecrübelerinden yararlanacağız. Kadınların ışığı ile yükselip iyileşeceğiz.”
Acil yardım ve afet planlarını “kadın hassasiyeti” ile yürüten Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, afet sonrası çevreye uyum, sağlamlık ve tarım çalışmalarıyla ilgili de kadınların desteğini alıyor. 40 kadın rektör ve rektör yardımcısıyla da video konferans yöntemiyle bir araya gelen Şahin, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel mesajını da DÜNYA Gazetesi aracılığıyla paylaştı:
"Tek yürek tek bilek aşacağız"
“GBB, İslahiye ve Nurdağı’nda depremzedelerin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz yararlanabilecekleri sosyal marketler kurdu. Bu marketlerden kadınlar aile hayatının devamlılığını sağlayabilmek adına hane ihtiyaçlarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Afet bölgesinde özellikle anne ve bebeklerin ihtiyaçlarının sağlanması adına bebek bezleri, mama, emzik, biberon, ıslak mendil, bebek battaniyesi gibi çok sayıda anne bebek ihtiyaçları da büyükşehir tarafından temin edilirken, kente belediye üzerinden ulaştırılan yardım paketleri de ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaştırıldı.”
“Büyükşehir Belediyesi ayrıca kadınların taleplerini genişleterek çadır kentlerde ve konteynırlarda yaşayan vatandaşlar için hijyen kitleri oluşturdu. Oluşturulan kitler, kişisel temizlik için gerekli olan diş macunu ve fırçası, deterjan, tırnak makası ve tarak ile hazırlanarak dağıtımlar gerçekleştirildi.”
“Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek de sağlıyor. Depremin ardından özellikle çocuk ve yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu olan ruhsal rahatsızlık belirtilerinin görülmesini engellemek için 30 kişilik ekiple sahada çalışmalar yürüten GBB ekipleri deprem alanlarında kadın ve çocuklardan başlayarak tüm depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.”
Gezici kütüphaneler çocuklarla buluştu
“Şehir merkezinde bulunan uygulamalı çocuk kütüphaneleri Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca yapılan hazırlıklarla 5 otobüse dönüştürülerek gezici olarak ilçelerde çocuklarla buluşuyor. Gezici çocuk kütüphanesinde depremden etkilenen çocuklar etkileşimli okuma, masal saati, el sanatları atölyeleri ve drama etkinliklerine katılıyor.”
"Bu kadar olumsuzluğun arasında güzel haber almak iyi geliyor insana. GASKİ tesislerimize sığınan depremzedelerin içinde hamile olan kardeşimiz yavrusunu dünyaya orada sağlıklı bir şekilde getirmiş. Allah analı babalı büyütsün, bir daha böyle kötü günler göstermesin."
“İlçeleri ayağa kaldıracağız”
“Şehir olağanüstü zor bir dönemden geçiyor. Şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi dirençli yapma konusunda bir araya geldik. TÜBİTAK ile Deprem Master Planı yapmıştık. Teknik odalar, akademik kadrolar, STK’lar ve beşeri sermayemizle bu işin uzmanı hocalarla çalışmaya başlamıştık. ‘Dirençli Şehir’ konusunda en hazır kentlerden bir tanesiydik. Biz itfaiye bölümümüzü bu gibi durumlara hazırlamış, personelimizi arama kurtarma konusunda eğitmiştik.”