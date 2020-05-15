‘Kadınların yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez önemli”
Zorlu Holding'in sponsorluğunda yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'nın bu haftaki konuğu KAGİDER Başkanı Emine Erdem...
Zorlu Holding'in sponsorluğunda yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'nın bu haftaki konuğu Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Didem Eryar Ünlü'nün sorularını yanıtladı.
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, teknolojinin fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici katkısının altını çizerek, “Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir. Başarının anahtarı ise teknolojinin elinde. Üstelik teknolojinin iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici bir katkısı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.