Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'da ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Türkiye gündemine oturan bu elim olay sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Şu an yoğun şekilde "Kadir Canpolat kimdir" sorusu yöneltiliyor.

Kadir Canpolat kimdir?

Osmanlı Ocakları’nın kurucusu ve genel başkanı olarak kamuoyunda tanınan Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Beygu İlkokulu’nda başladı, ortaokul ve lise eğitimini ise Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Bu süreçte Ülkü Ocakları, Alperen Ocakları ve Milli Görüş çizgisinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer aldı.

Üniversite eğitiminde katsayı ve puan kırma uygulamaları nedeniyle tercih ettiği Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’ne kayıt yaptıran Canpolat, bu alanda da başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda moral ekibinde tamamlayan Canpolat, görev süresi boyunca takdir belgesi ile ödüllendirildi.

Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri

2005 yılında ideallerini kurumsal bir yapıya dönüştürmek amacıyla Osmanlı Ocakları Dergisi’ni çıkartan Canpolat, bu adımla ülke gündeminde yer edinmeye başladı. Erzurum’da temellerini attığı Osmanlı Ocakları yapılanmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingindeki “yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” açıklamasından sonra ülke geneline taşıdı. Kurum zamanla uluslararası alanda da tanınan bir yapıya dönüştü.

Eğitim ve Aile Hayatı

Aslen Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Orta köy kökenli olan Kadir Canpolat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ailesi Osmanlı döneminde görev yapmış Paşa Ali’ye ve onun torunlarından “Molla” Mevlit’e dayanmaktadır. Bu soy bağından esinlenerek Osmanlı Ocakları'nı kurduğunu ifade eden Canpolat, evli ve dört çocuk babasıdır. Eşi Ebru Canpolat, Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sanat ve İlgi Alanları

Canpolat, şiir ve araştırma alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Aynı zamanda söz ve müzik yazarlığı yapan Canpolat, üflemeli çalgılarda yetkinliğe sahip. "Zincire Vurulmuş Altı Asırlık Yiğit" adlı kitabın yazarı olan Canpolat, Türk halk müziğine ve özellikle Arguvan yöresine ilgi duyuyor. Aşık Veysel ve Neşet Ertaş dinleyicisi olarak da biliniyor.

Astronomi merakı bulunan Canpolat, paraşütle atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, futbol, okçuluk ve yarış aracı kullanımı gibi pek çok alanda aktif. Arapça, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç yabancı dil bilmektedir.