Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? İnanır iyileşti mi?

Kadir İnanır zatürre rahatsızlığı nedeniyle entube edildi. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili her gün bilgi alınmak isteniyor. Sanatçının hayat arkadaşı son bilgileri verdi. İşte "Kadir İnanır sağlık durumu nasıl" sorusunun yanıtı...

Julide Kural en son yaptığı açıklamada "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç. Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor" dedi.

Kural, sanatçının 2012 yılında akciğerindeki tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü aktardı.