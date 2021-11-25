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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Denizli'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımdan normal servise alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan İnanır, bugün normal servise geçti.

Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor. ​​​​​​​

 

Kadir İnanır ameliyat edildiKadir İnanır ameliyat edildiGündem

 