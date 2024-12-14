Kadir İnanır'dan yoğun bakım sonrası ilk fotoğraf geldi

Ünlü oyuncu Kadir İnanır yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle sevenlerini korkutmuş, uzun süren tedavisi sonucunda taburcu edilmişti.

Evinde istirahat eden oyuncunun sağlık durumuna dair son noktayı yapımcı arkadaşı Ali Gündoğdu koydu. İnanır'ı evinde ziyaret eden Gündoğdu, sosyal medyadan paylaştığı ve usta sanatçının sağlıklı görüntüsünün yansıdığı fotoğrafla, hayranlarına güzel haberi vermiş oldu.

Gündoğdu'nun "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notunu düştüğü fotoğrafı gören hayranları sanatçıya güzel mesajlarıyla destek oldu.



