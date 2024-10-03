Kadir İnanır'ı yıkan kayıp!

Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucunda operasyon geçiren ve tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlığı ile ilgili güzel gelişmeleri hayat arkadaşı Jülide Kural kısa süre önce sevenleriyle paylaşmıştı.

İnanır, geçirdiği felç sonrasında tedavisi sürerken aldığı ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadı. İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. İki sene önce de ünlü oyuncunun diğer ablası Zinnet İsmailoğlu vefat etmişti.

2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Elmas Bakar, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi