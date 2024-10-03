Kadir İnanır'ı yıkan kayıp!
Türk sinemasının yıldız oyuncularından Kadir İnanır, uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Tedavisi için moralinin yüksek olmasının büyük önem taşıdığı bu dönemde İnanır, aldığı kayıp haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti.
Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucunda operasyon geçiren ve tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlığı ile ilgili güzel gelişmeleri hayat arkadaşı Jülide Kural kısa süre önce sevenleriyle paylaşmıştı.
İnanır, geçirdiği felç sonrasında tedavisi sürerken aldığı ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadı. İnanır'ın ablası Elmas Bakar hayatını kaybetti. İki sene önce de ünlü oyuncunun diğer ablası Zinnet İsmailoğlu vefat etmişti.
2 Ekim 2024 Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra Elmas Bakar, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi