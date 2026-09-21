Kadir İnanır'ın çocuğu var mı? İnanır evli miydi?

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Kadir İnanır'ın vasiyeti açıklandı. İnanır, Tüm mirasını Jülide Kural'a bıraktı. Bu gelişme gündem olurken bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Kadir İnanır'ın çocuğu var mı" oldu.

Kadir İnanır evli mi, çocuğu var mı?

Yeşilçam'ın usta sanatşıcı Kadir İnanır resmi bir evlilik yapmamıştır. Kadir İnanır, 2000'li yılların başından beri kendisi gibi oyuncu olan Jülide Kural ile birlikteydi.

İnanır, hayatı boyunca resmi bir evlilik yapmadığı gibi, biyolojik veya evlatlık bir çocuğu da bulunmuyor.