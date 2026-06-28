Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Kadir İnanır, uzun süren hayat mücadelesini 26 Haziran 2026 Cuma günü kaybetti. Sanatçının vefatı ülkeyi yasa boğarken geriye eşsiz hatıralar ve yapım kaldı. İnanır'a bugün veda töreni yapılacak. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Jülide Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli" oluyor.

Jülide Kural kimdir?

Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kural, kariyeri boyunca tiyatro sahnesi ve televizyon projelerinde yer aldı.

Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda sahneye çıkan sanatçı, televizyon izleyicisinin karşısına ise özellikle Süper Baba dizisiyle çıktı. Bir dönem Almanya'da da yaşayan Kural, 2003 yılında kurduğu Ateş Tiyatrosu çatısı altında "Frida Yaşasın Hayat" adlı projeyi hayata geçirdi.

Uzun yıllar boyunca oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olan Jülide Kural, tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerindeki performanslarıyla da tanınmaktadır.

Tiyatro oyunları

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009

Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004

İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Marie Lucien Pierre Anouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995

Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991

Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991

Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990

Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987

Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Filmleri:

Çınar Ağacı - 2010

Son Cellat - 2008

Sessiz Ölüm - 2002

Camdan Kalp - 1990

Yaban Gülü

Bütün Çocuklarım - 2004

Kurşun Kalem - 2000

Saygılar Bizden - 1993

Süper Baba - 1993

Yalnızlar - 1991

Çalıkuşu - 1986

Gönül Dostları - 1987

Küçük Mutluluklar

Şafak Yıldızları

Uğurlugiller - 1988

Nefes