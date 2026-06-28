Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 77 yaşında vefat eden İnanır'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Özellikle yıllarca usta sanatçıya hayat arkadaşlığı yapan Jülide Kural'ın biyografisi merak ediliyor.
Kadir İnanır, uzun süren hayat mücadelesini 26 Haziran 2026 Cuma günü kaybetti. Sanatçının vefatı ülkeyi yasa boğarken geriye eşsiz hatıralar ve yapım kaldı. İnanır'a bugün veda töreni yapılacak. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Jülide Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli" oluyor.
Jülide Kural kimdir?
Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kural, kariyeri boyunca tiyatro sahnesi ve televizyon projelerinde yer aldı.
Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda sahneye çıkan sanatçı, televizyon izleyicisinin karşısına ise özellikle Süper Baba dizisiyle çıktı. Bir dönem Almanya'da da yaşayan Kural, 2003 yılında kurduğu Ateş Tiyatrosu çatısı altında "Frida Yaşasın Hayat" adlı projeyi hayata geçirdi.
Uzun yıllar boyunca oyuncu Kadir İnanır ile birlikte olan Jülide Kural, tiyatro çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerindeki performanslarıyla da tanınmaktadır.
Tiyatro oyunları
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Marie Lucien Pierre Anouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Filmleri:
Çınar Ağacı - 2010
Son Cellat - 2008
Sessiz Ölüm - 2002
Camdan Kalp - 1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Gönül Dostları - 1987
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller - 1988
Nefes