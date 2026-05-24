Kadir İnanır öldü mü? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Kadir İnanır geçen hafta hastaneye kaldırıldı. İnanır, zatürre teşhisiyle tedavi altına alınırken akciğerde tümör de tespit edildi. Sevenleri 77 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunu bugün de sıkça araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kadir İnanır ile ilgili bugün hastaneden ve hayat arkadaşı Julide Kural'dan bir açıklama gelmedi. Kural, bugün hastane çıkışı sonrası sorulara cevap vermedi ve araçla uzaklaştı.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır en son yaptığı açıklamda "Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın' dedi.