Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır yaşam mücadelesi veriyor. Entübe edilen İnanır ile ilgili en son bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor. Bugün de yoğun bir araştırma söz konusu... Peki, İnanır'ın son durumu nasıl?

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

Bugün Kadir İnanır ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.

İki gün önce Julide Kural yaptığı açıklamada "Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç. Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor" demişti.

Kural, sanatçının 2012 yılında akciğerindeki tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü aktardı.