Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Muğla’nın Ortaca ilçesinde fenalaşmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 72 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yeşilçam’ın usta ismi, klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine dün akşamüzeri ameliyata alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İnanır’ın tedbir amaçlı uyandırıldığı öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada uyandırıldığı belirtilen İnanır’ın bilincinin açık ve solunum cihazına bağlı olduğu edinilen bilgiler arasında. Ünlü oyuncunun tedbir amaçlı bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı ifade edildi.

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "BARIŞ" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.