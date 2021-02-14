Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş uğrulanıyor. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde törenler yapıldı. Fatih Camii'nde de cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Topbaş için dua etti.

İBB Saraçhane Yerleşkesi'nden tören düzenlendi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş için İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topbaş için İBB binasının önündeki üstü kapalı platformda düzenlenen cenaze töreninde, merhumun özgeçmişi okunduktan sonra Topbaş'la ilgili kısa bir video izletildi.

"Tebessümü hepimizi kuşatmıştır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada Topbaş’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için geldik." diyen Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, derecesi ali olsun diyoruz. Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş. Kardeşiz inanıyoruz, yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz ilahi kamerada kayıt altında. Bir hoş seda bırakarak bu ayrılabilmek herkese nasip olsun. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zaman cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden, iki günü bir olmadan hareket etmiştir, hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi ısıtmıştır. İstanbul'a hizmet yolculuğu Beyoğlu’ndan başladı. İstanbul'daki eserleri hep yaşayacak, hep hayırla yad edilecektir. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkını helal et Kadir ağabey diyoruz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu: İstanbul ve İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahip

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında Topbaş'ın İstanbul'a uzun yıllar hizmet ettiğini, kendisine büyük bir teveccüh olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek büyük bir onurdur, herkese nasip olmaz. Maalesef COVID-19 tedavisinin ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş beyefendiyi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru kıymetli Kadir Topbaş 4 kere yaşamıştır. Biri Beyoğlu Belediye Başkanlığı, 3'ü de İBB Başkanlığı. Kadir Topbaş, hem İstanbul hem de İBB kurumu için çok kıymetli bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır, bunda hiçbir kuşku da yoktur. Topbaş, İstanbul'a yaptığı hizmetlerle teveccüh görmüştür. İBB fertleri kendisini her zaman şükranla anacaktır. Kadir ağabey kimliğiyle siyasette de çok farklı bir davranış biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. İstanbul'a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah razı olsun, mekanı cennet olsun."

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı dua etti.